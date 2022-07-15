Федун о смерти Ярцева: «Новость просто прибила, только недавно общались. Выражаю соболезнования»

Теги Спартак Александр Козлов Леонид Федун премьер-лига Россия Георгий Ярцев Спорт-Экспресс Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева.

«Новость о смерти Ярцева меня просто прибила. Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще ничто не предвещало такого.

Могу только выразить соболезнования его близким и всем почитателям его таланта. Потому что я помню, каким он был прекрасным нападающим. Пусть земля будет ему пухом. Царствия небесного.

Сегодня какой-то кошмарный день. Днем узнал о смерти Саши Козлова. Перспективный был парень. Очень жаль, что так вышло», – сказал Федун.

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