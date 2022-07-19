Прощание с Ярцевым посетили Абаскаль, Джикия, Промес, Рассказов и другие игроки «Спартака»

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Футболисты и тренеры «Спартака» прибыли на прощание с Георгием Ярцевым.

Прощание Ярцевым проходило в академии «Спартака».

На церемонии присутствовали Артем Ребров, Евгений Мележиков, Гильермо Абаскаль, Квинси Промес, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Селихов, Роман Зобнин, Николай Рассказов, Даниил Денисов и Наиль Умяров.

Проститься с Ярцевым также прибыли ветераны Никита Симонян, Анзор Кавазашвили, Олег Романцев, Евгений Ловчев, Александр Мирзоян, Юрий Семин, актер Валерий Баринов, бывший президент РФС Николай Толстых и другие.

Когда прощание завершилось, гроб с телом Ярцева вынесли на улицу, и собравшиеся встретили его аплодисментами.

Сегодня пройдет отпевание Ярцева в Храме Воскресения Христова в Сокольниках. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Георгий Ярцев скончался 15 июля в возрасте 74 лет от острой сердечной недостаточности.

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