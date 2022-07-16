Экс-игрок «Спартака» Глушенков перешел бы в ЦСКА: «Почему нет? Это мое дело, я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя»

Экс-игрок «Спартака» Максим Глушенков готов играть за ЦСКА.
Глушенков перешел в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Он сыграл в 11 матчах основной команды красно-белых и не отметился результативными действиями. Этим летом «Крылья Советов» выкупили его.
– Если бы позвали в ЦСКА, пошел бы?
– Да. Если бы в меня там верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа.
– В последнее время «Спартак» окружает куча скандалов. Они сказывались на игроках? Как вы реагировали, когда, например, Зарема вела телеграм-канал, и новостной поток вообще не останавливался?
– Мне было все равно. Конечно, я знал о телеграм-канале Заремы. Но, как говорится, увидел-посмеялся и забыл.
– Ты хоть раз разговаривал с Заремой?
– Нет.
– А с Федуном?
– Тоже нет. Но был случай, когда Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, мы здоровались. На этом все. Более плотно могли пообщаться с ним ребята постарше: Джикия, например.
– За три дня до старта сезона ушел Лука Каттани. Вы с ним знакомы?
– Нет, я его вообще не знаю. Он же пришел зимой. Я уже был в «Крыльях Советов».
– Перед трансфером в Самару вы тоже не разговаривали?
– А зачем он будет со мной общаться? Все документы я подписал в Самаре. Мой агент поговорил с ним, и на этом все.
– Нет ощущения, что Каттани – это очередной попутчик в «Спартаке»?
– Он же ушел? Ушел. Причем быстро. Выводы делайте сами.
– Но у тебя есть объяснение этих вечных перестановок в «Спартаке»?
– Видимо, им так хочется. И они не могут без этих перестановок, – сказал 22-летний полузащитник.