Радимов о смерти Ярцева: «Я сижу и реву, не знаю, что говорить. Это был лучший тренер в моей жизни»

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Владислав Радимов эмоционально отреагировал на смерть Георгия Ярцева.

Бывший тренер «Спартака» и сборной России ушел из жизни в пятницу в 74 года.

«Человечище… Я сижу и реву. Не знаю, что говорить. Это был лучший тренер в моей жизни», – сказал тренер «Зенита-2».

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