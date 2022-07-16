Радимов о смерти Ярцева: «Я сижу и реву, не знаю, что говорить. Это был лучший тренер в моей жизни»

Владислав Радимов эмоционально отреагировал на смерть Георгия Ярцева.
Бывший тренер «Спартака» и сборной России ушел из жизни в пятницу в 74 года.
«Человечище… Я сижу и реву. Не знаю, что говорить. Это был лучший тренер в моей жизни», – сказал тренер «Зенита-2».
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