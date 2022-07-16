Левандовски попрощался с игроками «Баварии» перед переходом в «Барсу». Он приехал на тренировку вовремя

Роберт Левандовски в последний раз посетил тренировку «Баварии».

Польский нападающий попрощался с одноклубниками на утренней тренировке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В этот раз 33-летний футболист, опоздавший на три предыдущих занятия, приехал вовремя.

В течение ближайших 24 часов Левандовски подпишет контракт с «Барселоной».

Ранее «Барселона» и «Бавария» согласовали трансфер Роберта за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Хет-трик Левандовского – три опоздания на тренировки «Баварии». Так сильно хочет в «Барсу»?