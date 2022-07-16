Кан подтвердил договоренность о трансфере Левандовского с «Барсой»: «Пока только устно. Решили, что лучше позволить Роберту уйти»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Садьо Мане Футбол

В «Баварии» подтвердили договоренность с «Барселоной» о трансфере Роберта Левандовского.

«Барселона» предложила цену, которая делает продажу Левандовски абсолютно разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы были очень успешны на трансферном рынке и подписали для атаки игрока абсолютно мирового уровня в лице Садьо Мане.

Так что мы достигли соглашения с «Барселоной». Однако пока только устно, с контрактом пока ожидаем.

Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для «Баварии». Мы всегда держали все под контролем и всегда действовали с позиции силы.

И в конце концов мы сочли, что лучше позволить Роберту уйти. Мы в «Баварии» вполне можем с этим смириться», – заявил генеральный директор «Баварии» Оливер Кан в интервью Bild.

Сообщалось, что «Барселона» и «Бавария» согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные