Кан подтвердил договоренность о трансфере Левандовского с «Барсой»: «Пока только устно. Решили, что лучше позволить Роберту уйти»

В «Баварии» подтвердили договоренность с «Барселоной» о трансфере Роберта Левандовского.

предложила цену, которая делает продажу Левандовски абсолютно разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы были очень успешны на трансферном рынке и подписали для атаки игрока абсолютно мирового уровня в лице .

Так что мы достигли соглашения с «Барселоной». Однако пока только устно, с контрактом пока ожидаем.

Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для «Баварии». Мы всегда держали все под контролем и всегда действовали с позиции силы.

И в конце концов мы сочли, что лучше позволить Роберту уйти. Мы в «Баварии» вполне можем с этим смириться», – заявил генеральный директор «Баварии» в интервью Bild.

Сообщалось, что «Барселона» и согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год.