«Спартак», «Локомотив», «Динамо», РФС и ОКР выразили соболезнования в связи со смертью Ярцева

«Спартак» и почтили память умершего .

«Воспитанник костромского футбола навсегда вошел в историю «Спартака» как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек. Его голы за красно-белых, знаменитый «пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка – навсегда в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта», – говорится в сообщении «Спартака».

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича», – сообщили в РФС.

Ярцев оставил свой след в истории . В сезоне-1981 он выступал за наш клуб, провел за «железнодорожников» 40 матчей и забил 12 мячей.

Футбольный клуб «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Георгия Александровича», – так выглядит сообщение «Локомотива».

«Умер Георгий Ярцев. Он руководил «Динамо» в сезонах 1998-1999 и вместе с нашей командой добирался до финала Кубка России.

Выражаем соболезнования родным и близким легендарного игрока и тренера», – говорится в сообщении «Динамо».

«На 75-м году жизни скончался Георгий Ярцев, бывший тренер сборной России по футболу и легендарных московских клубов «Спартак», «Динамо» и «Торпедо».

Олимпийский комитет России выражает соболезнования родным и близким Георгия Александровича», – гласит запись ОКР.

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