Литвинов о «Спартаке»: «Выиграть РПЛ и Кубок – наша главная цель и мечта. Верю в победу»

Хавбек «Спартака» настаивает на стремлении красно-белых выиграть .

– Какие у тебя цели на предстоящий сезон? У ?

– Самое главное для нас – выиграть чемпионат России и Кубок. Что касается индивидуальных целей, то я хочу всегда быть рядом с командой, стараться быть на поле как можно чаще.

– Ты веришь в то, что «Спартак» сможет претендовать на первое место в этом сезоне?

– Конечно же, я верю в это. Это наша главная цель и мечта! Даже нельзя думать о другом. Цель номер один для «Спартака» – первое место в чемпионате, никак иначе, – сказал Литвинов.