Литвинов о «Спартаке»: «Выиграть РПЛ и Кубок – наша главная цель и мечта. Верю в победу»

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Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов настаивает на стремлении красно-белых выиграть РПЛ.

– Какие у тебя цели на предстоящий сезон? У «Спартака»?

– Самое главное для нас – выиграть чемпионат России и Кубок. Что касается индивидуальных целей, то я хочу всегда быть рядом с командой, стараться быть на поле как можно чаще.

– Ты веришь в то, что «Спартак» сможет претендовать на первое место в этом сезоне?

– Конечно же, я верю в это. Это наша главная цель и мечта! Даже нельзя думать о другом. Цель номер один для «Спартака» – первое место в чемпионате, никак иначе, – сказал Литвинов.

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