«Абаскаль похож на Тедеско: молодая кровь, перспективный специалист». Литвинов о тренере «Спартака»

Хавбек «Спартака» прокомментировал кадровые перестановки в клубе.

– Как ты отреагировал на уход Каттани из «Спартака»?

– Обидно, что такой человек уходит из нашего клуба. В команде мы пока этот вопрос не обсуждали.

Мне очень нравился этот специалист. Всегда был доволен, вызывал у меня положительные эмоции. Он всегда поддерживал нас, особенно молодых игроков, часто общался с нами.

Мы попрощались с ним, сказали теплые слова, пожелали удачи друг другу в будущем.

– Что ты думаешь по поводу работы с Абаскалем? Как тебе работается вместе с ним?

– Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско: молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм.

Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо, – сказал полузащитник.

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