Литвинов о школе: «Была цель получить золотую медаль. ЕГЭ по русскому написал на 80 баллов, профильную математику – на 74»

Хавбек рассказал о том, как получил золотую медаль в школе.

– Руслан, вопрос, который меня больше всего волнует. У тебя золотая медаль школы, ты отлично разговариваешь, используешь неожиданные слова. Необычный набор для 21-летнего футболиста!

– У меня как было: папа отвечал за футбол, мама – за школу. Помню, даже на каникулах выходил с папой поиграть, а потом возвращался и получал от мамы нагоняй за то, что не прочитал книжку. Родители нашли баланс между учебой и футболом, поэтому успел везде.

– Когда живешь с родителями в Воронеже, когда тебя контролируют, быть отличником несложно. Но как остаться отличником, когда ты приехал в Москву в академию «Спартака»? Родителей рядом нет, все заточено на футбол, школа никого не волнует.

– Родители меня очень попросили не бросать учиться. И даже был ультиматум: если будут тройки, заберут из академии. Думаю, это было несерьезно, но на меня влияло.

Конечно, было непривычно и вести взрослую жизнь, и продолжать учиться, как раньше. Особенно первый год был тяжелый, я скатился на четверки.

– Скатился на четверки!

– Понимаешь, когда ты отличник и привык получать только пятерки, то четверки так и выглядят.

– Слушай, вот тебе 15-16 лет, ты понимаешь, что рядом профессиональный футбол, нагрузки бешеные – как ты находил силы идти к золотой медали? Из академии тебя уже точно никто не забрал бы.

– У меня просто была цель получить золотую медаль. Даже не было мысли скатиться на четверки. Чтобы получить золотую медаль, ЕГЭ по русскому и математике надо было написать за 70 баллов. Русский я написал на 80 баллов, профильную математику на 74, а базовую – почти на максимальный балл.

– Так, а сколько набирают партнеры по команде?

– Ну, вообще главное порог в 30 баллов преодолеть – тогда считается, что ты сдал. За 70 баллов в моем классе никто не пытался сдавать.

– Где учишься сейчас? Идешь на красный диплом?

– Учусь в РГУФКе (Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма – прим. Sports.ru), но на красный диплом уже, конечно, не иду. Это не вариант: в академии все под школу подстраивалось, а тут под футбол ничего не подстроено – пары с тренировками никто не разводит, – сказал Литвинов в интервью .ru.

«Я шел к золотой медали школы и не мог скатиться на четверки». Литвинов – о «Спартаке», бутсах Роналду и дзене Тиаго Алькантары