Бородюк о приостановке контрактов: «ФИФА и УЕФА утверждали, что спорт – вне политики, оказалось, это лишь слова. Пусть иностранцы уезжают – у россиян появится шанс»

ждет, что легионеры разорвут контракты и покинут .

«Конечно, это решение функционеров ФИФА и о разрыве контрактов не лежит в спортивной плоскости, но, надеюсь, что в скором времени они поймут, что поступили неправильно и осознают, что спорт действительно должен быть вне политики. Повторюсь: это касается не только футбола – всего спорта.

Вместе с тем я считаю, что во всем и всегда следует искать позитив. Ведь эта малоприятная ситуация может стать нам… Настоящим подспорьем. Да, именно так!

и УЕФА во все времена утверждали, что спорт – вне политики, а оказалось, что это – одни лишь слова.

Сейчас Россию покинули многие легионеры, поэтому возможность играть чаще получили воспитанники нашего, отечественного футбола. Надеюсь и верю, что у нас много талантливых мальчишек, которые заменят ушедших иностранцев. Играли же мы без легионеров во времена Советского Союза – и беды не знали.

Пусть иностранцы разрывают контракты и уезжают – туда им и дорога. А у российских ребят наконец появится шанс проявить себя. Разумеется, я не против легионеров, но только по-настоящему качественных. Конечно, есть такие иностранцы, которые хотят приехать к нам и делом показать, что купили их не зря. Если это так, то – добро пожаловать! У нас – прекрасные стадионы и поля – они их ждут.

Но, повторюсь, сейчас – огромный шанс у нашего детско-юношеского футбола. У молодых россиян наконец-то появляется шанс проявить себя», – сказал тренер .