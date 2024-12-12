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17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет новогодняя футбольная викторина от «Квиз Плюс»

«Квиз Плюс» – самая масштабная футбольная викторина, участие в которой принимают звезды спорта, комментаторы, блогеры и футболисты.

Квиз пройдет в 17 декабря, в Санкт-Петербурге в самом большом фуд-корте Европы Vokzal 1853 на Набережной Обводного канала, 118. Старт квиза – в 19:30.

На викторину можно собрать команду от 1 до 12 человек. В программе: разнообразные футбольные раунды и вопросы, атмосфера стадиона с песнями и веселыми конкурсами, призы победителям.

Подробности и запись команд на игру – в телеграм-канале квиза.

Приобрести билет на квиз можно по ссылке.

Опубликовано: Sports
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