«Не все в Чехии рады, что Россия не может играть в Европе. Для меня это тяжело». Радослав Ковач об отстранении

рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от международных турниров.

«Это тяжелый вопрос. Спортсмены не могут отвечать за то, что происходит на Украине.

Считаю, не должно быть так, чтобы спортсмен не любил спортсмена или политик не любил другого политика из-за национальности.

Не все в Чехии рады, что Россия не может участвовать в еврокубках и чемпионате мире.

Лично для меня это тяжело по-человечески. Мне правда жаль, что Россия не может играть в Европе», – сказал бывший игрок и сборной Чехии.