Сычев о Дзюбе в сборной: «Если только для того, чтобы какой-то гештальт закрыть – зачем? О Карпине подумают, что он не держит слово»

Дмитрий Сычев считает, что Артема Дзюбу не стоит вызывать в сборную ради рекорда.

Артем Дзюба и Александр Кержаков с 30 голами делят звание самых результативных игроков в истории сборной России.

– Правильно ли вызвать его, чтобы он побил рекорд Кержакова?

– Уже столько было сказано на эту тему. Если это было озвучено в плане дальнейшего развития сборной, что за 30 сейчас не вызываем – и вдруг он вызывает Дзюбу – и что тогда будут думать о Карпине? Что он не держит свое слово. Соответственно, мы, болельщики сборной, слушаем тренера, и надеемся, что слова не расходятся с делом.

Если человек сейчас выполняет огромный объем работы, забивает, то почему нет, объективно? Но только для того, чтобы закрыть какой-то гештальт – ну зачем? Сборная же не для того, чтобы рекордами заниматься, – сказал бывший игрок сборной России.