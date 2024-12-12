Сычев о Дзюбе в сборной: «Если только для того, чтобы какой-то гештальт закрыть – зачем? О Карпине подумают, что он не держит слово»
Дмитрий Сычев считает, что Артема Дзюбу не стоит вызывать в сборную ради рекорда.
Артем Дзюба и Александр Кержаков с 30 голами делят звание самых результативных игроков в истории сборной России.
– Правильно ли вызвать его, чтобы он побил рекорд Кержакова?
– Уже столько было сказано на эту тему. Если это было озвучено в плане дальнейшего развития сборной, что за 30 сейчас не вызываем – и вдруг он вызывает Дзюбу – и что тогда будут думать о Карпине? Что он не держит свое слово. Соответственно, мы, болельщики сборной, слушаем тренера, и надеемся, что слова не расходятся с делом.
Если человек сейчас выполняет огромный объем работы, забивает, то почему нет, объективно? Но только для того, чтобы закрыть какой-то гештальт – ну зачем? Сборная же не для того, чтобы рекордами заниматься, – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Российская газета»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем