«Торпедо» подпишет футболиста из медийной лиги – Турищева из 2DROTS. Он воспитанник «Локомотива»

В «Торпедо» перейдет Максим Турищев из медийного футбола.
«У нас есть Турик. В ближайшее время он заключит контракт с «Торпедо». Я не знаю, какая у него фамилия, потому что у меня все погоняла.
Бородюку он очень нравится.
Мы с Александром Генриховичем разговаривали вчера. Дай Бог, чтобы он заиграл. Парень с головой», – сказал главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов.
Турищев является воспитанником «Локомотива». Права на футболиста принадлежат «Ростову».
В прошлом сезоне 20-летний форвард провел 5 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.