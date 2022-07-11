«Торпедо» подпишет футболиста из медийной лиги – Турищева из 2DROTS. Он воспитанник «Локомотива»

В перейдет из медийного футбола.

«У нас есть Турик. В ближайшее время он заключит контракт с «Торпедо». Я не знаю, какая у него фамилия, потому что у меня все погоняла.

Бородюку он очень нравится.

Мы с Александром Генриховичем разговаривали вчера. Дай Бог, чтобы он заиграл. Парень с головой», – сказал главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов.

Турищев является воспитанником . Права на футболиста принадлежат .

В прошлом сезоне 20-летний форвард провел 5 матчей в и не отметился результативными действиями.