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Дорский о словах агента Дзюбы про пересчет статистики Артема: «На Transfermarkt за голевые считаются заработанные пенальти, добивания. Не было цели кого-то принижать или возвышать»

Александр Дорский ответил на слова агента Артема Дзюбы о статистике форварда.

Портал Transfermarkt опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова — 266 (120+146).

В совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре РПЛ.

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и Мир РПЛ, чтобы подсчитать данные официально.

«Леонид Гольдман высказался по поводу пересчета очков по «гол+пас» – очевидно, нужен публичный ответ.

Во-первых, здорово, что Леонид защищает интересы своего клиента – в том числе в комментариях в телеге. Без иронии: обычно это оперативная реакция, так и нужно.

Во-вторых, Гольдман прав в том, что в том числе в моих более ранних подсчетах есть расхождения с тем, что получилось сейчас. Причина – тогда оценка была только по Опте, сейчас – по нескольким источникам, в том числе видео.

В-третьих, к сожалению, по голевым передачам в чемпионате России нет официальных данных. Если кто-то хочет считать наше исследование за них – отлично, если кому-то это не по душе – нет проблем.

В-четвертых, к сожалению, не могу согласиться с оценкой данных Трансфермаркта. Там за голевые считаются заработанные пенальти, удары в штанги/вратаря, после которых нападающий добил мяч. Кроме того, как минимум в 90-е Трансфермаркт ориентировался исключительно на данные «СЭ» и «Футбольного курьера», которые никто не проверял (о чем и написано в нашей статье).

Ни у меня, ни у Гоши Чернова абсолютно не было цели кого-то принижать или возвышать, мы даже не догадывались о конечных результатах, когда принимались за пересчет. Если РПЛ и РФС захочет провести официальный пересчет, будем только рады и поможем всем, чем можем», – написал Дорский в телеграм-канале.

Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Александра Дорского
logoАртем Дзюба
Леонид Гольдман
logoАкрон
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
агенты
Александр Дорский
logoДмитрий Лоськов
logoОрганизация РПЛ
logoРФС
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