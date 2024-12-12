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Transfermarkt о том, что засчитывает как ассисты заработанные пенальти и удары до добивания: «Придерживаемся подсчета по европейским стандартам»

Transfermarkt объяснил правила подсчета статистики футболистов.

Ранее портал опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова — 266 (120+146).

В совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре Мир РПЛ.

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман предложил создать рабочую группу РФС и РПЛ для официального пересчета статистики нападающего, отметив, что информация Transfermarkt вызывает у него больше доверия. Журналист Спортса’’ Александр Дорский не согласился с оценкой агента: «На Transfermarkt за голевые считаются заработанные пенальти, добивания. Не было цели кого-то принижать или возвышать».

«Мы придерживаемся подсчета по европейским стандартам, эти правила у нас четко прописаны. Поэтому мы считаем заработанные пенальти и добивания», – сообщил представитель портала.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
Transfermarkt (Трансфермаркт)
Александр Дорский
logoпремьер-лига Россия
Леонид Гольдман
logoАкрон
logoАртем Дзюба
агенты
logoРФС
logoОрганизация РПЛ
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