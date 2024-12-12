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Деку о регистрации Ольмо: «Барса» сделает это до конца года, не переживайте. Это наши внутренние дела, мы здесь, чтобы говорить о футболе»

Деку уверен, что «Барселона» сможет зарегистрировать Дани Ольмо.

Текущий срок регистрации Ольмо в Ла Лиге заканчивается 31 декабря – «Барселона» воспользовалась возможностью регистрировать игроков в случае серьезных травм на фоне повреждения Андреаса Кристиансена.

Сообщалось, что каталонцы готовятся активировать рычаг на сумму около 200 млн евро, который позволит зарегистрировать полузащитника. Также появилась информация, что в контракте Ольмо предусмотрена возможность бесплатно покинуть «Барселону», если клуб не сможет его зарегистрировать.

«Уверен, мы сможем зарегистрировать Дани Ольмо до конца года. Клуб работает над этим, мы спокойны. Это наши внутренние дела... Не волнуйтесь, мы все исправим.

Игрок тоже спокоен, не переживайте. Мы здесь, чтобы говорить о футболе. О чем-то получше. О матче. Говорить на эту тему мы сейчас не будем», – сказал спортивный директор «Барселоны» после матча с дортмундской «Боруссией» (3:2).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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