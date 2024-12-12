Семин про опрос о национальном виде спорта: «Для меня футбол – номер один в России. Нужно посчитать людей, сидящих у телевизора на матчах, и тогда делать выводы»

Юрий Семин считает футбол видом спортом номер один в России.

По данным декабрьского опроса ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян назвали главным национальным видом спорта хоккей – такой ответ дали 27% респондентов. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Лыжный спорт набрал 6% голосов, гимнастика и самбо – по 5%.

«Наверное, в этом есть закономерность. Для каждого человека по‑разному. Для меня футбол – вид спорта номер один. Самый популярный, самый простой и привлекательный.

Нужно посчитать количество людей, сидящих у телевизора на европейских матчах, матчах чемпионата России, и тогда делать конкретные выводы. Для меня футбол остается первым видом спорта в стране», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.