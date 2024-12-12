Семин про опрос о национальном виде спорта: «Для меня футбол – номер один в России. Нужно посчитать людей, сидящих у телевизора на матчах, и тогда делать выводы»
Юрий Семин считает футбол видом спортом номер один в России.
По данным декабрьского опроса ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян назвали главным национальным видом спорта хоккей – такой ответ дали 27% респондентов. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Лыжный спорт набрал 6% голосов, гимнастика и самбо – по 5%.
«Наверное, в этом есть закономерность. Для каждого человека по‑разному. Для меня футбол – вид спорта номер один. Самый популярный, самый простой и привлекательный.
Нужно посчитать количество людей, сидящих у телевизора на европейских матчах, матчах чемпионата России, и тогда делать конкретные выводы. Для меня футбол остается первым видом спорта в стране», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем