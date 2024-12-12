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Тонали хочет вернуться в Италию – «Милан», «Интер» и «Ювентус» могут заинтересоваться. «Ньюкасл» заплатил 70 млн евро за хавбека, он отбыл 10-месячный бан за ставки после трансфера

Сандро Тонали хочет вернуться из «Ньюкасла» в Италию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 24-летний полузащитник, отбывший 10-месячную дисквалификацию за ставки, недоволен своим положением в клубе и хочет покинуть Англию.

В нынешнем сезоне на счету Тонали 13 матчей в Премьер-лиге и ни одного результативного действия.

Отмечается, что «Милан», «Интер» и «Ювентус» могут заинтересоваться подписанием футболиста, перешедшего в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 миллионов евро в 2023 году. Однако его зарплата в 9 миллионов евро после вычета налогов является препятствием для потенциальных переговоров.

Тонали о зависимости от ставок: «У меня было две жизни, я был замкнутым, не разговаривал с людьми. Теперь я один человек, с директором, с персоналом, с командой, я – Сандро»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoСандро Тонали
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoМилан
деньги
возможные трансферы
logoЮвентус
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