Шлоттербек повредил голеностоп в игре с «Барсой», пытаясь сравнять счет на последней минуте. У «Боруссии» уже травмированы Зюле и Антон

Защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек получил травму в игре с «Барселоной».

Инцидент произошел на последней минуте матча шестого тура Лиги чемпионов, который завершился поражением немецкого клуба со счетом 2:3.

25-летний защитник пробил головой и неудачно приземлился, повредив голеностоп. Шлоттербек покинул поле на носилках, закрыв лицо руками.

«Я жду диагноза, а там посмотрим. Но я посмотрел повтор, и это выглядит не очень хорошо», – сказал игрок в интервью DAZN.

По ходу сезона «Боруссия » потеряла из-за травм еще двух футболистов центра обороны: Никласа Зюле и Вальдемара Антона .

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