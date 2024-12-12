Шлоттербек повредил голеностоп в игре с «Барсой», пытаясь сравнять счет на последней минуте. У «Боруссии» уже травмированы Зюле и Антон
Защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек получил травму в игре с «Барселоной».
Инцидент произошел на последней минуте матча шестого тура Лиги чемпионов, который завершился поражением немецкого клуба со счетом 2:3.
25-летний защитник пробил головой и неудачно приземлился, повредив голеностоп. Шлоттербек покинул поле на носилках, закрыв лицо руками.
«Я жду диагноза, а там посмотрим. Но я посмотрел повтор, и это выглядит не очень хорошо», – сказал игрок в интервью DAZN.
По ходу сезона «Боруссия» потеряла из-за травм еще двух футболистов центра обороны: Никласа Зюле и Вальдемара Антона.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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