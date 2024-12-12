«Динамо» лидирует в РПЛ по голам, ожидаемым голам, ударам и ударам в створ. Команда Лички – 4-я в таблице
«Динамо» является лидером РПЛ по основным атакующим показателям.
Команда тренера Марцела Лички находится на четвертой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ.
Голы:
37 – «Динамо»;
37 – «Зенит»;
36 – «Спартак»;
34 – «Краснодар»;
33 – «Локомотив».
Ожидаемые голы:
38.7 xG – «Динамо»;
37.4 xG – «Зенит»;
34.7 xG – «Краснодар»;
33.9 xG – «Спартак»;
32.4 xG – «Локомотив».
Удары:
311 – «Динамо»;
298 – «Локомотив»;
297 – «Ростов»;
293 – «Краснодар»;
286 – «Спартак».
Удары в створ:
121 – «Динамо»;
116 – «Зенит»;
109 – «Спартак»;
98 – «Краснодар»;
97 – «Локомотив».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Opta
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