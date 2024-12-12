Карвахаль о Мбаппе: «Килиан много забивает, несмотря на критику. Он будет становиться сильнее, надеюсь»
Даниэль Карвахаль уверен, что «Реал» и Килиан Мбаппе станут сильнее.
Во вторник «Реал» на выезде обыграл «Аталанту» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Мбаппе, открывший счет в игре, получил травму и был заменен в 1-м тайме.
«Конечно, в течение сезона всегда бывают взлеты и падения, но теперь, одержав две убедительных победы в сложных матчах, команда сделала шаг вперед и стала намного увереннее. Осталось три матча до паузы – мы хотим прибавить и выиграть Межконтинентальный кубок, который станет прекрасной кульминацией года.
Травма Мбаппе, похоже, не будет серьезной. Он очень хорошо начал, забивает много голов, несмотря на критику его игры. Надеюсь, что с этого момента и до конца сезона он будет становиться сильнее», – сказал защитник «Реала», восстанавливающийся после травмы колена.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Desmarque
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