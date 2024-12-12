Карвахаль о Мбаппе: «Килиан много забивает, несмотря на критику. Он будет становиться сильнее, надеюсь»

Даниэль Карвахаль уверен, что «Реал» и Килиан Мбаппе станут сильнее.

Во вторник «Реал» на выезде обыграл «Аталанту» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Мбаппе, открывший счет в игре, получил травму и был заменен в 1-м тайме.

«Конечно, в течение сезона всегда бывают взлеты и падения, но теперь, одержав две убедительных победы в сложных матчах, команда сделала шаг вперед и стала намного увереннее. Осталось три матча до паузы – мы хотим прибавить и выиграть Межконтинентальный кубок, который станет прекрасной кульминацией года.

Травма Мбаппе, похоже, не будет серьезной. Он очень хорошо начал, забивает много голов, несмотря на критику его игры. Надеюсь, что с этого момента и до конца сезона он будет становиться сильнее», – сказал защитник «Реала », восстанавливающийся после травмы колена.