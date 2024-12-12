Глава Федерации футбола Панамы: «Хотел бы с Россией товарищеский матч, она известна сильным составом. На данный момент контактов нет»
Президент Федерации футбола Панамы заявил, что хотел бы сыграть с Россией.
Сборная Панамы занимает 36-е место в рейтинге ФИФА.
«Политика – не мое дело, это дело других людей. Но если брать спортивную составляющую, то я, конечно, хотел бы товарищеский матч со сборной России.
Российская команда известна сильным составом с важными игроками. Нам придется проконсультироваться с КОНКАКАФ и местными властями, нет ли у них каких-либо препятствий или оговорок в проведении матча.
Но на данный момент никаких контактов с российской стороной у нас нет», – сказал президент Федерации футбола Панамы Мануэль Ариас.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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