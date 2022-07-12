Борис Игнатьев о турнире с Абхазией, Крымом, Южной Осетией, ДНР, ЛНР: «Я бы интегрировал туда весь институт сборных. Не знаю, разрешат ли нам ФИФА и УЕФА»

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Борис Игнатьев поделился мнением об идее создать «Чемпионат Содружества».

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз предложил создать турнир для команд из Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и самой Абхазии.

«Конечно, у непризнанных республик есть интерес проводить такие соревнования. Он есть и у нас. Ведь и мы оказались оторваны от большого футбола по определенным обстоятельствам. Поэтому любые турниры, где можно выступать и есть интерес у болельщиков, очень важны.

Не знаю, разрешат ли нам ФИФА и УЕФА, можем ли мы в них играть. Если да, я бы вместо простоя интегрировал туда весь институт сборных команд.

Чтобы молодежь получала игровую практику, и, когда санкции закончатся, мы были боеспособными. Если не будем нигде выступать, придется начинать все с нуля», – сказал бывший тренер сборной России.

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