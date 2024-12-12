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КДК дисквалифицировал Мусаева на 2 матча РПЛ (один – условно) за мат в адрес помощника судьи в матче с «Локо»

Мурад Мусаев дисквалифицирован на 2 матча после удаления в игре с «Локомотивом».

Главный тренер «Краснодара» получил две красные карточки в концовке матча 18-го тура Мир РПЛ (0:0) – за демонстративное несогласие с решением арбитра Василия Казарцева и нецензурную брань в адрес помощника судьи.

«Мусаев был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Тренер принял участие в заседании по ВКС, от судей получили дополнительные показания.

Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла.

Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, с испытательным сроком до конца сезона, а также штраф 100 тысяч рублей. Мусаев принес извинения за свое поведение», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Мусаев пропустит первый матч «Краснодара» после зимней паузы – в 19-мтуре команда сыграет с «Крыльями Советов».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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