КДК дисквалифицировал Мусаева на 2 матча РПЛ (один – условно) за мат в адрес помощника судьи в матче с «Локо»
Главный тренер «Краснодара» получил две красные карточки в концовке матча 18-го тура Мир РПЛ (0:0) – за демонстративное несогласие с решением арбитра Василия Казарцева и нецензурную брань в адрес помощника судьи.
«Мусаев был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Тренер принял участие в заседании по ВКС, от судей получили дополнительные показания.
Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла.
Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, с испытательным сроком до конца сезона, а также штраф 100 тысяч рублей. Мусаев принес извинения за свое поведение», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Таким образом, Мусаев пропустит первый матч «Краснодара» после зимней паузы – в 19-мтуре команда сыграет с «Крыльями Советов».
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