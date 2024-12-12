«В футбол играет весь мир, а в хоккей – 10 стран от силы. Вспомните ЧМ-2018 – такой популярности хоккею сложно добиться». Газзаев про опрос ВЦИОМ

Валерий Газзаев оценил данные опроса о национальном виде спорта в России.

По данным декабрьского исследования ВЦИОМ, большинство россиян назвали главным национальным видом спорта хоккей – такой ответ дали 27% респондентов. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Лыжный спорт набрал 6% голосов, гимнастика и самбо – по 5%.

«Россия – спортивная мировая держава по всем видам спорта. Это сейчас мы в изоляции, но на мировой арене мы всегда выступали на самом высоком уровне. Результаты опроса связываю с тем, что сейчас нет международных футбольных матчей: нет Лиги чемпионов, нет Лиги Европы.

Вспомните футбольный чемпионат мира [в России в 2018-м]. При всем моем уважении к хоккею, такой популярности сложно добиться. Все-таки в футбол играет весь мир, а в хоккей от силы 10 стран», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.