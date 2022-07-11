Левандовски не бойкотирует предсезонку «Баварии» – завтра он будет на тренировке. От «Барсы» за него хотят 50-55 млн евро

начнет предсезонку в составе «Баварии».

Завтра, 12 июля, нападающий должен прибыть в расположение мюнхенского клуба, и он это сделает. Руководство «Баварии» также ожидает, что поляк появится на завтрашней тренировке, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Несмотря на это, Левандовски по-прежнему хочет перейти в «Барселону», однако имеющееся сейчас предложение считает слишком низким. Немецкий клуб хочет получить за форварда, контракт которого действует до лета 2023 года, минимум 50-55 млн евро без учета бонусов.

«Не хочу больше играть в «Баварии», моя эра там закончилась». Левандовски уже открыто требует трансфера