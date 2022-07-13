«Надеемся, что «Зенит» вернется в еврокубки. Состав позволяет рассчитывать на выход из группы». Гендиректор клуба о целях

после подписания нового контракта с рассказал о целях «Зенита».

– Это очень важное и положительное событие для нашего клуба. Не все знают, что по действующему договору клуб реализовал опцион продления на один год, то есть в начале сезона действовал продленный контракт.

Но одновременно мы разговаривали и вели переговоры с Сергеем Богдановичем не просто о продлении, а о заключении нового трехлетнего контракта. Что мы сегодня и сделали. Это соглашение включает юбилейный сезон-2024/25. И все условия согласованы. Очень рад. Переговоры шли, как и предыдущие с Сергеем Богдановичем, легко и профессионально. Завершились тем, чем все хотели.

– Как вы сказали, контакт рассчитан до 2025-го – года столетия «Зенита». Каким вы видите клуб к этому моменту?

– Не скрываем, что задачи пусть амбициозные, но реальные – в этом сезоне выиграть в пятый раз подряд и получить вторую золотую звезду на эмблеме. Что касается следующих двух лет, то достойно встретить юбилей. А его встречают как в предъюбилейный год, так и в юбилейный. Поэтому вы легко догадаетесь, какие задачи будут стоять на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Конечно, мы рассчитываем, что если не в этом сезоне, то по крайней мере в следующем мы сможем вернуться в еврокубки. Дело в было рассмотрено, ждем вердикт. Наш состав позволяет рассчитывать как минимум на выход из группы, – отметил генеральный директор .