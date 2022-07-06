Ткаченко о Семаке: «Люди не понимают, что «Брюгге» не слабее «Зенита»? Странно ждать постоянных побед над крепкими клубами Европы»

высказался о конкурентоспособности клубов в еврокубках.

– [В условиях бана] Семака больше не будут дергать, что ничего не добивается в Европе.

— Думаю, продолжат. У нас же концентрация на негативе. Вот чего он должен добиться в Европе? Их последняя компания уже была нормальной: они вышли из группы, интересно играли с «Бетисом». Все объективно.

Все ждали постоянных побед над крепкими клубами Европы? Странно. Люди не понимают, что не слабее ни в чем? Ни экономически, ни по качеству людей, ни по лиге, в которой они играют. Вот это нужно признать.

Мы должны радоваться победам ЦСКА над «Реалом», но ожидать такого на постоянной основе — это нечестно и необъективно, – сказал глава агентства Prosports Management.