Медведев о призе Семака лучшему тренеру сезона: «Зенит» и дальше будет двигаться в этом направлении. Нас с него ничто не собьет»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев ТАСС Футбол

Александр Медведев считает заслуженным признание Сергея Семака лучшим тренером сезона РПЛ.

«Я очень рад, что заслуженная награда нашла своего обладателя.

Это отражают не только результаты «Зенита» в последние четыре сезона, но и то, как развивается наша основная команда, как в нее вливаются новые игроки и как игра «Зенита» с каждым сезоном становится все более разнообразной – команда в состоянии перестраивать игру в зависимости от событий на поле и наличия или отсутствия на поле тех или иных игроков.

Хотя в футболе без удачи не бывает, здесь, я думаю, речь идет о результате работы Сергея Богдановича, тренерского штаба, менеджмента клуба, которые и дальше будут двигаться в этом направлении. Нас с этого курса ничто не собьет», – сказал генеральный директор «Зенита».

Голосование за лучших в РПЛ – фарс. Лига выбирает странные критерии и сама же путается в правилах

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