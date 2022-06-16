Медведев о призе Семака лучшему тренеру сезона: «Зенит» и дальше будет двигаться в этом направлении. Нас с него ничто не собьет»

Александр Медведев считает заслуженным признание лучшим тренером сезона РПЛ.

«Я очень рад, что заслуженная награда нашла своего обладателя.

Это отражают не только результаты «Зенита» в последние четыре сезона, но и то, как развивается наша основная команда, как в нее вливаются новые игроки и как игра «Зенита» с каждым сезоном становится все более разнообразной – команда в состоянии перестраивать игру в зависимости от событий на поле и наличия или отсутствия на поле тех или иных игроков.

Хотя в футболе без удачи не бывает, здесь, я думаю, речь идет о результате работы Сергея Богдановича, тренерского штаба, менеджмента клуба, которые и дальше будут двигаться в этом направлении. Нас с этого курса ничто не собьет», – сказал генеральный директор .

Голосование за лучших в РПЛ – фарс. Лига выбирает странные критерии и сама же путается в правилах