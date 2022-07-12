Олег Матыцин: «Уровень обеспеченности сборных команд, материальных и социальных гарантий спортсменам со стороны государства будет сохранен»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что уровень обеспечения российских спортсменов будет сохранен, несмотря на санкции.

«Уровень обеспеченности сборных команд и материальных и социальных гарантий спортсменам со стороны государства будет сохранен. Для этого задействуются все необходимые инструменты и создаются дополнительные возможности. Нам предстоит акцентировать внимание на создании независимой и самодостаточной системы проведения соревнований – как всероссийских, так и открытых для других стран.

Все ведущие спортсмены находятся сейчас на территории России, недавний опыт проведения соревнований по художественной гимнастике, дзюдо, спортивной гимнастике с участием сильнейших атлетов показал высокий уровень интереса зрителей к таким форматам, а также возможности по увеличению конкуренции среди российских спортсменов. Это является фундаментом для формирования самодостаточной системы спорта в нашей стране», – сказал Матыцин.

Также он высказался о новых источниках финансирования спорта.

«Мы знаем, что сейчас федерации получили дополнительный источник в качестве отчислений от букмекерской деятельности, мы субсидируем строительство инфраструктуры в рамках федерального проекта, субсидируем деятельность федераций.

Учитывая нынешний период, будем передислоцировать средства, находить источники с помощью бизнес-сообщества, федерального бюджета. Возможно, будут внесены изменения в законодательство, которые позволили бы компаниям, инвестирующим в спорт, получать какие-то льготы. Любой кризис – время возможностей.

Наша задача – и законодательной, и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях – работать как единая команда, что сегодня мы еще раз продемонстрировали», – добавил министр.