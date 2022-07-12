Этап «Тур де Франс» был приостановлен из-за группы экоактивистов. Они заблокировали дорогу, приклеив руки к асфальту

10-й этап веломногодневки «Тур де Франс» был приостановлен из-за протестной акции.

Группа активистов, призывающих к мерам по борьбе с изменением климата, состояла примерно из 20 человек. Они заблокировали участок дороги за 35 км до финиша и приклеили свои руки к асфальту. Протестующие также использовали дымовые шашки.

Пелотон остановился, но после вмешательства полицейских, которые оттащили протестующих на обочину, гонка была возобновлена с учетом отрывов спортсменов.

«Поскольку правительство не заботится о климатическом кризисе, мы должны выйти на «Тур де Франс» и привлечь внимание к тому, что важно для нашего выживания», – цитирует Reuters заявление группы Derniere Renovation.

Сегодня этап «Тур де Франс» проходит по маршруту Морзин Порт-дю-Солей – Межев.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

«Тур де Франс». 10-й этап. Гонщики проедут 148,1 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами