Карпов о санкциях: «Европа лишь ускорила процесс экономического упадка. Но риторика одна: Россия – зло, Путин виноват, а пока надо потерпеть»

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов высказался о санкциях западных стран против России.

– «Мы занимаемся народной дипломатией. Когда между простыми людьми возникает доверие, чувство дружбы, идет давление на правящие круги. Чем теснее связи, тем труднее правительству занимать нелепую позицию», – рассказывали вы пару лет назад о работе Советского фонда мира, который возглавляете с 1982 года. С высоты 2022-го вам эти слова не кажутся наивными?

– В нынешних условиях на народное мнение политики вообще плевать хотели, ведь под предлогом «особой угрозы» очень удобно защищаться от общественных движений. Скажем, Макрон практически перестал ощущать давление «желтых жилетов». Сначала пандемия, а теперь разыгрываемая российская карта помогли ему отправить эти жилеты в историю. Или Байден, который рассказывает американцам, что бензин в цене подскочил из-за Путина. То есть США решили не покупать нашу нефть, но виноват Путин.

Европа, запустив санкционную машину против России, лишь ускорила процесс экономического упадка, который начался с того, что они стали выводить производство от себя. Сейчас они теряют и наши поставки, и огромный платежеспособный рынок – населения у нас 150 млн человек, почти в два раза больше, чем в Германии. Производственный спад, сокращения рабочих, рост цен – все это было предсказуемо.

Но риторика одна: Россия – зло, Путин виноват, мы его побьем, и все у нас наладится, а пока надо потерпеть. Мозги населению промывают очень хорошо, ничего не могу сказать. Стратегии настолько замечательные, что всего восемь лет понадобилось, чтобы из украинцев сделать врагов русских.

Пресса катит все в одну сторону, достоверность, объективность – пустые звуки. Хоть рейтинг по оболваниванию составляй – там лидеры США, Германия, Англия, скандинавские страны. Про Прибалтику и не говорим. Они вообще не понимают, что существуют за счет интереса Запада к России. Сами по себе Литва, Эстония, Латвия никого не волнуют.

– И когда среднестатистический европеец поймет, что его оболванили?

– Думаю, проснется он к декабрю, когда припечет. А припечет сильно, в том числе из-за тарифов. Поясню. Во многих странах Европы население внутри года повышение цен на коммунальные услуги, отопление почти не чувствует. Тарифы определяются в январе, а в декабре они получают счета с годовой корректировкой. Там будут совсем другие цифры, которые вызовут взрыв возмущения. Вот тогда общественное давление серьезно вырастет, начнется противостояние.

Могу только привести высказывание итальянского депутата Евросоюза, прозвучавшее еще до известных событий на конференции в Брюсселе, где я был. «Когда Россия страдает, Европа плачет, а Америка смеется». Но и США этот смех аукнется. Слишком все в этом мире перемешано. Не получится, чтобы одна Россия страдала.

– Есть ли у вас прогноз, чем закончится эта глобальная политико-экономическая партия?

– Сейчас Россия проходит тяжелейшее испытание. Она должна пройти его успешно, потому что в противном случае России просто не будет. И мне кажется, люди понимают остроту, важность этого момента, – сказал Карпов.