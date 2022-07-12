обращалась к насчет трансфера .

Мюнхенский клуб был заинтересован в приобретении игрока атаки «рохибланкос». Менеджеры «Баварии» во главе со спортивным директором собирались укрепить состав за счет приглашения 22-летнего футболиста сборной Португалии.

В июне мюнхенский клуб инициировал предметные контакты с «Атлетико» применительно к потенциальному трансферу Феликса. Но спортивный директор «кольчонерос» Андреа Берта незамедлительно ответил «Баварии» твердым отказом, и стало ясно, что даже предложение в размере 80 миллионов евро не заставит мадридцев отпустить футболиста.

Как отмечается, в том случае, если «Атлетико» решит продать Феликса, клуб постарается получить в качестве компенсации девятизначную сумму (не менее 100 миллионов евро). Для «Баварии» это слишком высокая цена.

В переговорах также всплывало имя защитника . «Бавария» рассматривала возможность включить 26-летнего футболиста в сделку с целью снизить цену на Феликса. Но Берту такой вариант не заинтересовал. Отмечается, что Павар может покинуть мюнхенскую команду в связи с вероятным переходом защитника Маттейса де Лигта из «Ювентуса».