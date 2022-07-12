Только одна российская судья по фигурному катанию сдала нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU («Матч ТВ»)

Теги ISU судьи Матч ТВ Сергей Росляков Ольга Кожемякина Елена Фомина Наталья Китаева Фигурное катание

Только один российский арбитр по фигурному катанию сумел сдать квалификационные нормативы на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU) во Франкфурте.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Наталья Китаева преодолела все этапы тестирования, повысив свою квалификацию. Она претендовала на роль технического контролера в одиночном катании на международных турнирах ниже статуса этапов Гран-при и чемпионатов ISU.

Ранее стало известно, что судьи Сергей Росляков, Ольга Кожемякина и Елена Фомина не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU. Отмечалось, что российские специалисты не прошли собеседование.

По информации «Матч ТВ», российские судьи не смогли повысить квалификацию из-за практической части тестирования.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные