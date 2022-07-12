Только одна российская судья по фигурному катанию сдала нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU («Матч ТВ»)

Только один российский арбитр по фигурному катанию сумел сдать квалификационные нормативы на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU) во Франкфурте.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Наталья Китаева преодолела все этапы тестирования, повысив свою квалификацию. Она претендовала на роль технического контролера в одиночном катании на международных турнирах ниже статуса этапов Гран-при и чемпионатов .

Ранее стало известно, что судьи , Ольга Кожемякина и Елена Фомина не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU. Отмечалось, что российские специалисты не прошли собеседование.

По информации «Матч ТВ», российские судьи не смогли повысить квалификацию из-за практической части тестирования.