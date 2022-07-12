«Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027-го с повышением зарплаты, чтобы он не ушел во «Фламенго»

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«Зенит» намерен удержать в команде полузащитника Вендела.

Ранее появилась информация, что 24-летний хавбек может ради перехода во «Фламенго» приостановить контракт с петербургским клубом.

Руководство сине-бело-голубых не хочет отпускать бразильца и готово предложить ему новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.

Сам Вендел не хотел бы уходить из «Зенита» на временной основе и рассчитывает на полноценный трансфер.

Учитывая желание игрока, во «Фламенго» сделку расценивают как очень непростую, но реальную.

В минувшем сезоне РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив три гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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