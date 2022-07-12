«Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027-го с повышением зарплаты, чтобы он не ушел во «Фламенго»

«Зенит» намерен удержать в команде полузащитника Вендела.
Ранее появилась информация, что 24-летний хавбек может ради перехода во «Фламенго» приостановить контракт с петербургским клубом.
Руководство сине-бело-голубых не хочет отпускать бразильца и готово предложить ему новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.
Сам Вендел не хотел бы уходить из «Зенита» на временной основе и рассчитывает на полноценный трансфер.
Учитывая желание игрока, во «Фламенго» сделку расценивают как очень непростую, но реальную.
В минувшем сезоне РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив три гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.