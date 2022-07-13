Малкин и «Питтсбург» продлили контракт на 4 года, кэпхит – 6,1 млн долларов

«Питтсбург» объявил о заключении нового 4-летнего соглашения с форвардом .

Кэпхит 35-летнего россиянина – 6,1 млн долларов. Ранее он зарабатывал 9,5 млн за сезон.

Сообщалось, что Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 млн долларов, предложенный клубом. Также утверждалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

При этом недавно появились сведения, что Малкин и «Питтсбург» добились прогресса в переговорах о новом контракте.

Статистика нападающего – здесь.

Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)