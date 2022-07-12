«МЮ» и «Барселона» согласовали трансфер де Йонга за 85 млн евро. Игрок все еще не хочет переходить

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«МЮ» и «Барселона» согласовали трансфер Френки де Йонга за 85 млн евро.

Как сообщил журналист Ориоль Доменек в программе Onze на Esport3, клубам удалось договориться о сумме трансфера 25-летнего хавбека. 

Он не уточнил, как именно сумма будет разделена на гарантированную и бонусную. Ранее назывался вариант 65+20 миллионов. 

При этом де Йонг по-прежнему не настроен на переход, несмотря на перспективу сотрудничества с Эриком тен Хагом, с которым уже работал в «Аяксе». 

Клубы надеются переубедить игрока. Руководители обеих команд встречались уже несколько раз. Для «МЮ» де Йонг является приоритетной трансферной целью в это межсезонье. 

Ранее сообщалось, что футболист готов перейти в английский клуб, если «Барса» выплатит ему 20 млн евро долга по зарплате и бонусам.

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