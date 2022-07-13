В новом контракте Малкина с «Питтсбургом» есть полный запрет на обмен – во всех 4 сезонах

В контракте с «Питтсбургом» есть полный запрет на обмен – во всех 4 сезонах.

Сегодня стало известно, что 35-летний нападающий договорился о новом соглашении с «Пингвинс» на 4 года и 24,4 миллиона долларов (кэпхит – 6,1 млн).

Сообщается, что зарплата россиянина по годам распределится так – 8 млн (включая 4 млн авансом), 6 млн, 5,6 млн, 4,8 млн (включая 1 млн авансом).

При этом в каждом из 4 сезонов будет действовать полный запрет на перемещения (NMC).

Малкин и «Питтсбург» продлили контракт на 4 года, кэпхит – 6,1 млн долларов