Рыбакина подтвердила, что у нее нет гражданства России. Она показала на пресс-конференции казахстанские документы

Чемпионка подтвердила, что является гражданкой Казахстана.

На пресс-конференции в Нур-Султане она показала паспорт и удостоверение личности.

Согласно законодательству, при получении казахстанского гражданства необходимо отказаться от иностранного, а наличие двойного гражданства запрещено.

Таким образом, у Рыбакиной нет действующего российского паспорта.

Фото: телеграм-канал ORDA.

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