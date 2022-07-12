Рыбакина подтвердила, что у нее нет гражданства России. Она показала на пресс-конференции казахстанские документы

Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина подтвердила, что является гражданкой Казахстана.
На пресс-конференции в Нур-Султане она показала паспорт и удостоверение личности.
Согласно законодательству, при получении казахстанского гражданства необходимо отказаться от иностранного, а наличие двойного гражданства запрещено.
Таким образом, у Рыбакиной нет действующего российского паспорта.
Фото: телеграм-канал ORDA.
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