Леброн Джеймс: «На месте Бриттни Грайнер задумался бы: «Хочу ли я возвращаться в такую Америку?»

Форвард прокомментировал ситуацию, в которой находится арестованная в России Бриттни Грайнер.

«После всего этого, как она может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте задумался бы: «Хочу ли я возвращаться в такую Америку?» – заявил Джеймс.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Бриттни вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Следующее заседание состоится 14 июля в 14.30, суд допросит Грайнер.

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