В штаб Ротенберга в СКА вошли Зубов и Корешков. Юрзинов – советник, Брагин – консультант

Теги СКА Альберт Лещев Владимир Юрзинов Сергей Зубов Валерий Брагин КХЛ Андрей Точицкий Евгений Корешков Константин Шафранов Роман Ротенберг Хоккей

Сформирован штаб СКА, который будет работать в новом сезоне.

Клуб пополнят тренер Сергей Зубов, ранее уже работавший в Санкт-Петербурге, а также Евгений Корешков. Владимир Юрзинов будет работать в штабе в роли советника главного тренера.

Валерий Брагин продолжит деятельность в клубе на должности консультанта.

Тренерский штаб покидают методист Ларс Юханссон и тренер вратарей Марко Торениус. «СКА благодарит Ларса и Марко за плодотворную работу и желает им удачи и новых успехов», – сказано в заявлении клуба.

Полный перечень всех позиций в штабе представлен ниже:

главный тренер – Роман Ротенберг;

исполнительный директор – Андрей Точицкий;

тренеры – Сергей Зубов, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Альберт Лещев, Алексей Бабинцев;

тренеры вратарей – Стефан Перссон, Павел Орлов;

тренеры по ОФП – Крэйг Слоунуайт, Артем Нехороших, Александр Трошин;

тренер по развитию – Дэниэл Бохнер;

советник главного тренера – Владимир Юрзинов-старший;

консультант-селекционер – Валерий Брагин.

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