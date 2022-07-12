В штаб Ротенберга в СКА вошли Зубов и Корешков. Юрзинов – советник, Брагин – консультант

Сформирован штаб СКА, который будет работать в новом сезоне.
Клуб пополнят тренер Сергей Зубов, ранее уже работавший в Санкт-Петербурге, а также Евгений Корешков. Владимир Юрзинов будет работать в штабе в роли советника главного тренера.
Валерий Брагин продолжит деятельность в клубе на должности консультанта.
Тренерский штаб покидают методист Ларс Юханссон и тренер вратарей Марко Торениус. «СКА благодарит Ларса и Марко за плодотворную работу и желает им удачи и новых успехов», – сказано в заявлении клуба.
Полный перечень всех позиций в штабе представлен ниже:
главный тренер – Роман Ротенберг;
исполнительный директор – Андрей Точицкий;
тренеры – Сергей Зубов, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Альберт Лещев, Алексей Бабинцев;
тренеры вратарей – Стефан Перссон, Павел Орлов;
тренеры по ОФП – Крэйг Слоунуайт, Артем Нехороших, Александр Трошин;
тренер по развитию – Дэниэл Бохнер;
советник главного тренера – Владимир Юрзинов-старший;
консультант-селекционер – Валерий Брагин.