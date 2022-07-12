ISU пока не настроен допускать российских фигуристов до международных соревнований («Матч ТВ»)

Теги сборная России ISU Политика Матч ТВ Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не заинтересован в допуске российских фигуристов к международным стартам.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

ISU отстранил россиян от соревнований под своей эгидой 1 марта. Июньский конгресс организации продлил это решение.

По информации источника, многие члены союза по-прежнему негативно воспринимают возможность допуска россиян к стартам, несмотря на то, что без российских фигуристов организаторы рискуют столкнуться с оттоком зрительского интереса.

Отменить решение об отстранении россиян может только совет ISU, ближайшее заседание которого пройдет 7 сентября.

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