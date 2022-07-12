Роджер Федерер: «Я люблю побеждать, но если ты больше не конкурентоспособен, то лучше закончить. Теннис – часть меня, но не вся моя жизнь»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» рассказал, как изменилась его жизнь без постоянного участия в туре. Сейчас он восстанавливается после операций на колене и в этом году планирует сыграть и турнир в Базеле.

«Очень странно не играть в этом году, а смотреть по телевизору. Я приезжал каждый год с 1998-го. Но еще это возможность отдохнуть. Я так долго был в разъездах, что приятно побыть в спокойной атмосфере и проводить больше времени в одном месте, как уже было из-за коронавируса. Теперь я могу быть избирательнее в своих поездках, сходить в гости к друзьям, которые всегда приезжали к нам.

[У жизни без тенниса] есть плюсы и минусы. Иногда график поездок был перегружен. Теперь можно организовать все правильно для детей. Здорово отдохнуть от разъездов, хотя дети тоже скучают по путешествиям. У нас есть друзья по всему миру, и мы уже несколько лет не виделись с теми, кто в Нью-Йорке и Мельбурне.

Но я могу честно сказать, что очень счастлив дома. И это большой плюс, что теперь я могу назначить встречу на утро вторника через три недели. Временами мы скучаем по путешествиям, и я, конечно, скучаю по спорту, но еще понимаю, что жить дома в обычном режиме тоже хорошо».

Также Федерер рассказал, что будет готов завершить карьеру, когда придет время.

«Я люблю побеждать, но если ты больше не конкурентоспособен, то лучше закончить. Не думаю, что мне нужен теннис. Я радуюсь мелочам, например, когда у сына что-то получается или дочка получает хорошую оценку.

Теннис – часть меня, но не вся моя жизнь. Я хочу добиваться успеха и вкладывать много сил, но это можно делать и вне спорта. Я знаю, что профессиональная карьера не может длиться вечно, и это нормально».

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