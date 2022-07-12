ЦСКА получит за Бийола 4+0,5 млн евро от «Удинезе» и 10% от суммы следующей продажи

Стали известны детали перехода полузащитника Яки Бийола из ЦСКА в «Удинезе».
Итальянский клуб заплатит за 23-летнего хавбека четыре миллиона евро. Еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов.
Также ЦСКА получит 10 процентов от суммы следующей продажи футболиста.
С «Удинезе» словенец подпишет контракт на пять лет. Он будет зарабатывать 800 тысяч евро в год.
Бийол присоединился к ЦСКА летом 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл 28 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну передачу.
Его статистику можно изучить по ссылке.