ЦСКА получит за Бийола 4+0,5 млн евро от «Удинезе» и 10% от суммы следующей продажи

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Стали известны детали перехода полузащитника Яки Бийола из ЦСКА в «Удинезе».

Итальянский клуб заплатит за 23-летнего хавбека четыре миллиона евро. Еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов.

Также ЦСКА получит 10 процентов от суммы следующей продажи футболиста.

С «Удинезе» словенец подпишет контракт на пять лет. Он будет зарабатывать 800 тысяч евро в год.

Бийол присоединился к ЦСКА летом 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл 28 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну передачу.

Его статистику можно изучить по ссылке.

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