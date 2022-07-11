Абхазия предложила создать турнир для своих футболистов, Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья – «Чемпионат Содружества»

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Представитель Абхазии предложил создать новый футбольный турнир – «Чемпионат Содружества».

Такую идею озвучил председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, посещая Донецк в составе российской спортивной делегации.

По его мнению, в соревновании смогли бы участвовать команды из Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и других регионов.

При выборе формата Губаз предложил ориентироваться на Национальную студенческую футбольную лигу России, где участники собираются в одном городе и проводят несколько матчей подряд.

Инициативу поддержали президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко и генеральный директор общественной организации «Республиканский луганский футбольный союз» Юрий Малыгин.

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