Матыцин допустил участие клубов Крыма и Донбасса в турнирах РФ: «Вопрос регламентов и позиций международных федераций»

Министр спорта РФ оценил вероятность участия клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских турнирах.

«Я думаю, что и теоретически, и практически [клубы] могут [участвовать в чемпионатах России]. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае ФИФА и . Это если мы говорим про футбол.

То, что касается других международных федераций, – это задача наших национальных федераций уже в каждом конкретном случае принимать решение.

Но как государственную задачу я вижу, что она актуальна, и мы должны сделать все необходимое для того, чтобы люди, которые живут на названых вами территориях, не имели ограничений, будь то дети или взрослые. Мы всегда говорим, что спорт не знает границ», – сказал Олег Матыцин.

Матыцин о крымских клубах и РФС: «Не будем нарушать регламенты в одностороннем порядке. Сжечь мосты всегда успеем»