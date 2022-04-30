Колосков о клубах Беларуси и Казахстана в РПЛ: «Что они нам дадут, прибавят престиж, составят конкуренцию? Кроме неразберихи и обострения отношений – ничего»

против приглашения в клубов из Беларуси и Казахстана.

– Снова пошли разговоры о включении в российский чемпионат клубов из стран Беларуси и Казахстана. Как вы относитесь к этой идее?

– (Смеется) Я всегда к этому относился отрицательно. Надо заниматься своим делом: клубами, школами и академиями. Что нам дадут эти клубы? Прибавят имидж или престиж? Составят сильную конкуренцию? Кроме неразберихи, обострения отношений, в том числе – на уровне межгосударственных, они ничего не принесут.

Ведь это разные системы финансирования, проведения соревнований, психологии у людей. Кто будет организовывать эти соревнования, судить? Как летать, условно говоря, в Алматы и сколько это будет стоить? Здесь просто проглядывают попытки уйти от насущных проблем футбола. Все эти разговоры о лимитах, расширении и включении мне напоминает попытки уйти от коренных вопросов. Бла-бла-бла, как говорится…

– А как отнеслись к разговорам о том, что в отместку УЕФА может включить снова крымские клубы в наш чемпионат?

– Я к этому отношусь крайне отрицательно как человек, знающий уставы и . Мы тут же, как только дадим повод, на следующий день будем исключены из всех организаций за нарушения существующих уставов, – сказал почетный президент РФС.