Кечинов о «Спартаке»: «Займет место не ниже 10-го – уже успех. О борьбе за титул речи не идет»

Валерий Кечинов поделился мнением о том, чего следует ожидать от «Спартака» в этом сезоне.

– Вообще непонятно. Если «Спартак» займет место не ниже десятого – это уже будет успех, небольшое продвижение вперед.

О борьбе за чемпионство речи не идет, максимум – борьба за призовые места. При определенном стечении обстоятельств спартаковцы могут вклиниться в тройку. Но для этого должны возникнуть проблемы у ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», .

– нужно усиление?

– Безусловно, вот только кто из качественных легионеров приедет к нам? Надо смотреть в сторону бразильского рынка, сербского, африканского.

Спартаковцам нужен центральный защитник. Варианты есть, тот же «Локомотив» купил Фассона, и он неплохо себя проявил в межсезонье. Почему «Спартак» не усилил эту позицию – вопрос к спортивному директору клуба Каттани.

– Вы сказали, что «Спартак» не сможет бороться за чемпионство. А у «Зенита» вообще есть конкуренты? Может , ЦСКА?

– Посмотрел матчи «Зенита» с и со «Спартаком» и лишний раз убедился, что проблем у питерцев не будет. Навязать им конкуренцию могло бы «Динамо», но у команды сменился главный тренер, ушло несколько лидеров. На данный момент является сильнейшим клубом России, причем по всем компонентам, – сказал бывший полузащитник «Спартака».